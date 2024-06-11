Обаятельный врач из Москвы разводит мамочек на сотни тысяч, обещая исцелить детей от аутизма

Десятки родителей со всей России обвиняют в мошенничестве столичного врача, который утверждает, что умеет лечить аутизм. Сам же медик объясняет такое отношение к себе попытками одной из мам добиться его расположения, пишет SHOT.

Женщина рассказала, как у её сына началось удушье после поставленного сотрудниками клиники "Планета Мед" укола, а персонал никак не реагировал. Видео © SHOT

Речь идёт о главе клиники "Планета Мед" докторе Василии Генералове, который создал себе репутацию врача, считающего, что аутизм поддаётся излечению. Екатерина, мама шестилетнего мальчика, страдающего от этого недуга, рассказала телеграм-каналу, как приехала с ребёнком из Тюмени в Москву, чтобы попасть на приём в "Планету Мед", после того как её сын начал плохо есть. Врач предложил лечение из трёх этапов: капельница, витамины, диета. Дополнительным пунктом предложили пересадку стволовых клеток, но только если без неё никак не получится обойтись. Ценник за всё это головокружительный — 12 миллионов рублей в год.

Здоровье мальчика взбунтовалось против такого лечения ещё на этапе капельницы — у него началось удушье. Поскольку персонал "Планеты Мед" не рвался помочь ребёнку, Екатерине пришлось вызывать скорую помощь прямо в клинику. Мальчику помогли, а прибывшие по вызову врачи объяснили, что случилось: в капельнице для её сына содержалась дозировка препарата, рассчитанная на взрослого человека. Отметим, что за такую медицинскую "помощь" женщина заплатила "Планете Мед" порядка 120 тысяч рублей. После инцидента ей вернули лишь 20 тысяч. Уже потом Екатерина связалась с другими мамами, которые поверили обещаниям и тоже обратились за услугами в частную клинику. Оказалось, что для оплаты услуг "Планеты Мед" они продавали машины, жильё и набирали кредиты. Сейчас пострадавшие объединились и создали петицию, которую уже подписали около двух тысяч человек. Также они готовятся подать коллективную жалобу в Минздрав и прокуратуру.

Сам же доктор Генералов рассказал SHOT следующее: у него шестилетняя практика лечения детей с аутизмом, а ещё он написал целую кипу статей и научных работ по этому вопросу. Также у врача есть преинтереснейшее объяснение тому, откуда взялась рассвирепевшая из-за него толпа родителей: Генералов говорит, будто причина всему в том, что он холостой мужчина и весь общественный гнев раздула одна из активисток, чтобы "добиться его внимания".