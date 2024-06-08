"Настоящий мясник": Блогерша обвинила хирурга московской клиники в потере ребёнка

Блогерша Ольга Наживина обвинила хирурга московской клиники им. В.И. Кулакова Вячеслава Чурсина в том, что по его вине она потеряла ребёнка. Девушка обратилась к телеграм-каналу SHOT после того, как прочитала историю о 41-летней москвичке, которую, согласно её утверждению, Чурсин сделал бесплодной.

Блогер Наживина рассказала, что её лишили ребёнка в клинике В.И.Кулакова в Москве. Видео © SHOT

Потерпевшая рассказала телеграм-каналу, что попала в клинику в ноябре 2016 года с внематочной беременностью. На приёме у хирурга сообщила, что у неё стремительно поднимается уровень ХГЧ, однако медика это не смутило. В результате он провёл операцию без назначения дополнительных анализов. После вмешательства у Наживиной поднялась температура, её беспокоили слабость и тошнота. Пациентка пожаловалась Чурсину, на что он, по её словам, ответил: "Ты всё придумала".

Через несколько дней Наживина узнала, что помимо удаления трубы хирург провёл ей выскабливание полости матки, хотя для этого не было никаких показаний. Кроме того, выяснилось, что в матке у пациентки после выскабливания развивался второй плод. Такое состояние называется гетеротопической беременностью, при котором маточная и внематочная беременности развиваются одновременно.

Спустя две недели второй плод замер, после чего девушке в этой же клинике сделали аборт. Наживина считает, что младенец мог родиться здоровым, если бы хирург не начал делать выскабливание без каких-либо на то оснований. После этой процедуры была вероятность, что ребёнок появится на свет с отклонениями.

Блогерша хранит всю медицинскую документацию на протяжении восьми лет. Эти бумаги, по её словам, станут доказательством некомпетентности сотрудников медцентра.

"Этот хирург — настоящий мясник. Он ненавидит женщин. Это — не ошибка, это настоящая преступная халатность", — считает Наживина.