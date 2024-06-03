40-летняя москвичка впала в кому во время операции по удалению миомы матки, а спустя две недели умерла из-за отёка мозга и сепсиса. Родственники женщины винят врачей в её гибели, рассказывает SHOT.

Муж пациентки рассказал, что Наталия обратилась с болями в животе в столичную "СМ-Клинику" на Ярославской улице, при обследовании врачи обнаружили доброкачественную опухоль в матке. Медики предложили провести небольшую операцию по удалению миомы, которая не несла в себе серьёзных рисков для здоровья. Но в момент вмешательства женщина впала в глубокую кому и уже больше не приходила в сознание.

Москвичка впала в кому и умерла после операции по удалению миомы матки. Видео © SHOT

По словам супруга Наталии, она провела в реанимации 13 дней, где не было необходимого медицинского оборудования. Всё это время родным не удавалось получить объективную информацию о её здоровье.

Причиной смерти в заключении патологоанатома указан некроз тканей матки и отёк головного мозга. Однако независимая экспертиза установила множество нарушений: так, за операцию Наталии было введено 14 литров физраствора, а отток составил всего 10, из-за чего пациентка отекла, что, вероятно, и привело к непоправимым последствиям. После похорон врачи не объяснились с родственниками, лишь предложили вернуть 300 тысяч за операцию.

Семье женщины удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Родственники надеются, что в конечном счёте удастся найти виновных и привлечь их к ответственности.

В самой же клинике случившееся комментировать отказываются.