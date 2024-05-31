Москвич заработал гепатит из-за парацетамола

В Москве врачи спасли мужчину, который чуть не лишился печени из-за усердных попыток побороть простуду жаропонижающими. Об этом Life.ru рассказали в инфекционной клинической больнице № 2, куда поступил 27-летний пациент.

Помимо уже подтверждённого гриппа, Артём жаловался на лихорадку, сильную слабость и потемнение мочи. Результаты анализов смутили врачей, и парню назначили дополнительное обследование. Оно установило, что показатели, указывающие на функцию печени, были повышены в сотни раз. По словам заведующей инфекционным отделением № 14 Юлии Конновой, пациенту диагностировали лекарственный гепатит, вызванный обычным парацетамолом.

"Когда у Артёма появились симптомы простуды, он принимал жаропонижающие в дозировке, превышающей среднесуточную норму. Это вызвало поражение печени", — пояснила специалист.

Из-за массивной гибели клеток органа у пациента развилась серьёзная печёночная недостаточность, и его срочно перевели в реанимацию. По словам врача – анестезиолога-реаниматолога Зелимхана Эселаева, была назначена комплексная интенсивная терапия: ежедневные сеансы плазмафереза в режиме плазмообмена — замена "плохой" плазмы донорской, которой потребовалось около двух литров. Также применялся метод дезинтоксикационной терапии. Уже скоро состояние мужчины удалось стабилизировать.

Позднее у Артёма стала наблюдаться положительная динамика. Благодаря работе столичных специалистов удалось спасти не только жизнь, но и печень парня, избежав пересадки. В данный момент он полностью здоров.