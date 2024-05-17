Россиянка хотела увеличить ягодицы — и увеличила. На 2 литра гноя Подмосковные врачи откачали 2 литра гноя из ягодиц пациентки после пластики 17 мая, 09:14 Видновские врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области хирурги откачали около двух литров гноя из ягодиц пациентки, у которой начались осложнения после пластической операции в одной из частных клиник. Об этом пишет Минздрав региона.

Несколько месяцев назад 31-летняя женщина сделала себе липофилинг ягодиц. Ей перекачали собственный жир из одной части тела в другую, чтобы добиться более "аппетитных" объёмов сзади. Через какое-то время клиентка почувствовала боль в бёдрах и у неё поднялась температура.

В частной клинике, где женщине сделали пластическую операцию, врачи назвали нормой подобные неприятные ощущения и предложили подождать, когда всё пройдёт само. Когда пациентке стало совсем плохо, её госпитализировали в больницу в городе Видное. Там медики диагностировали пострадавшей постинъекционный абсцесс левого бедра с ярко выраженным отёком. Воспаление грозило стать причиной сепсиса и привести к смерти.

"В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закачанного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение", — рассказал хирург гнойного отделения Видновской больницы Анзор Кагерманов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из клиники. Рубцы на коже после хирургического вмешательства практически не заметны, хотя впереди у пациентки ещё курс восстановления.

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Авторы Татьяна Миссуми