Москвичка осталась бесплодной после удаления не той маточной трубы

Хирурга Центра гинекологии им. В.И. Кулакова Вячеслава Чурсина обвиняет во врачебной ошибке 41-летняя пациентка Любовь из Москвы. Она заявляет, что в июне прошлого года ей диагностировали воспаление левой маточной трубы и дали направление на удаление. Во время операции Чурсин по непонятным причинам удалил другую трубу, которая воспалена не была, сообщает SHOT.

После операции Любовь не справлялась с восстановлением и постоянно мучилась от болей. Через неделю, когда в левой маточной трубе скопился гной и в организме пациентки развился смертельно опасный перитонит, ей вырезали уже воспалённый орган. Придя в сознание, женщина узнала, что теперь бесплодна. По словам женщины, удаление здорового органа хирург Чурсин объяснил неким возникшим осложнением во время операции. А на вопрос, почему врач оставил в теле воспалённый орган, который ещё неделю отравлял организм пациентки, он ответил, что так бывает.

После полугода восстановления пациентка подала заявление на врача, но заводить уголовное дело отказались. Сам хирург никаких комментариев по этому поводу не даёт.