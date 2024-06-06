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6 июня, 15:29

Врачи прооперировали убийцу, застрелившего скейтбордиста в Москве

SHOT: Убийцу скейтбордиста прооперировали после перестрелки с силовиками в Москве

Врачи прооперировали 35-летнего Андрея Дёмина, подозреваемого в убийстве скейтбордиста на западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Первые секунды после ранения Дёмина в ходе перестрелки с полицейскими. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, медики одной из столичных больниц провели несколько хирургических вмешательств, чтобы спасти жизнь злоумышленника. Тяжёлые ранения Дёмин получил в перестрелке с силовиками, которые собирались его задержать.

Напомним, утром 6 июня в московском районе Фили-Давыдково расстреляли мужчину. Им оказался 34-летний системный администратор одной из компаний Константин Балишанский, широко известный в кругах столичных скейтеров. Убийца попытался скрыться, но его догнали. Стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. По нашим данным, расправу над Балишанским готовили около пяти месяцев. В СК заявили, что мотивом убийства стал личный конфликт на почве ревности между стрелком и жертвой.

Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве
Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Наталья Исакова
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