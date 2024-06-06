Врачи прооперировали убийцу, застрелившего скейтбордиста в Москве

Врачи прооперировали 35-летнего Андрея Дёмина, подозреваемого в убийстве скейтбордиста на западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, медики одной из столичных больниц провели несколько хирургических вмешательств, чтобы спасти жизнь злоумышленника. Тяжёлые ранения Дёмин получил в перестрелке с силовиками, которые собирались его задержать.