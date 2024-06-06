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6 июня, 13:24

Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве

В квартире подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины от автомата

Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В ходе обыска по месту прописки подозреваемого в убийстве 34-летнего скейтбордиста на западе Москвы в шкафу нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На опубликованных снимках видно, что квартира 35-летнего Андрея Дёмина находится, мягко говоря, в плохом состоянии. Внутри практически нет никакого ремонта и мебели, а окно завешано тряпкой.

Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Как сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, мужчину расстреляли в районе Фили-Давыдково в Москве. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

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Наталья Исакова
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