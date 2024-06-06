Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве
В квартире подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины от автомата
Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В ходе обыска по месту прописки подозреваемого в убийстве 34-летнего скейтбордиста на западе Москвы в шкафу нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
На опубликованных снимках видно, что квартира 35-летнего Андрея Дёмина находится, мягко говоря, в плохом состоянии. Внутри практически нет никакого ремонта и мебели, а окно завешано тряпкой.
Кадры из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве на западе Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Как сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, мужчину расстреляли в районе Фили-Давыдково в Москве. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.