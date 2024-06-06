Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве

В ходе обыска по месту прописки подозреваемого в убийстве 34-летнего скейтбордиста на западе Москвы в шкафу нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.