Конфликт на почве ревности: СК назвал приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы

Приоритетной версией убийства 34-летнего Константина Балишанского на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК России.

Кадры с места убийства скейтбордиста на западе Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК

"Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, во время проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.