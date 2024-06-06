Конфликт на почве ревности: СК назвал приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы
СК: Приоритетной версией убийства на западе Москвы является личный конфликт
Приоритетной версией убийства 34-летнего Константина Балишанского на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК России.
Кадры с места убийства скейтбордиста на западе Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК
"Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, во время проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.
Отметим, что нападавшего задержали спустя 2,5 часа после убийства. При перестрелке он был тяжело ранен в голову, но выжил. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, его поймали в сквере в районе Очаково-Матвеевское.
Как сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, мужчину расстреляли в районе Фили-Давыдково в Москве. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
Кадр из видео Telegram / Столичный СК