Аферисты выманивают деньги у россиян в подставных рабочих чатах Kaspersky: В России мошенники стали создавать чаты с фейковыми руководителями 10 августа, 07:35 Мошенники создают чаты с фейковыми боссами. Обложка © freepik / rawpixel.com

Россияне жалуются на новый вид мошенничества. Теперь аферисты создают чаты в мессенджерах, где от имени "руководителя компании" просят сотрудников совершить какие-либо действия или ждать звонка от якобы силовых структур. Об этом рассказал РИА "Новости" главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Атакующие создают групповой чат, куда добавляют реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей, и сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата стоит ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций", — пояснил он.

Такие фейковые начальники могут просить через чаты перевести им деньги, оформить на себя кредит, установить некое приложение, поделиться скриншотом экрана и так далее. Голованов предупредил, что мошенники могут общаться в подобных чатах сразу от имени нескольких "коллег" потенциальной жертвы, поэтому зачастую переписка выглядит вполне убедительной.

Эксперт посоветовал не верить никакой информации, поступающей через мессенджеры, соцсети, телефонные звонки. По его словам, следует всегда перезванивать самому, чтобы убедиться в достоверности сведений и в подлинности того, от имени кого с вами ведут беседу.

Ранее сообщалось, что полицейские при содействии ФСБ задержали группу лиц, причастную к деятельности нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Ущерб от их деятельности составил свыше 10 миллионов рублей. Злоумышленники использовали специальное оборудование, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские.

Авторы Татьяна Миссуми