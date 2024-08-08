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8 августа, 12:38

"Сотрудники ФСБ" развели замгендиректора РАН на 40 млн, запугав байками о мошенниках

Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на 40 млн рублей

В Петербурге замдиректора по экономическому развитию Российской Академии наук "сотрудники ФСБ" обманули на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Как рассказывает пострадавшая, "правоохранители" начали "обрабатывать" её ещё в марте. Злоумышленники несколько месяцев кошмарили женщину, пугая "мошенниками", которые хотят завладеть её деньгами. В итоге впечатлительная замгендиректора РАН выдала все данные о паспортных данных, а также пароли и явки для входа в онлайн-банк.

Зайдя в аккаунт жертвы, аферисты списали 40 миллионов рублей. Сотрудница Академии наук обратилась в полицию, следствие разбирается в произошедшем.

Бухгалтерша из Иркутска отдала мошенникам 2,7 млн, думая, что спасает деньги
Бухгалтерша из Иркутска отдала мошенникам 2,7 млн, думая, что спасает деньги

Ранее Life.ru рассказал, что жертвой аферистов стал пенсионер из Москвы. Он лишился почти 83 миллионов рублей. Мужчина за шесть дней сделал 90 переводов. К слову, мошенники также представились правоохранителями и сотрудниками банка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Александра Мышляева
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