"Сотрудники ФСБ" развели замгендиректора РАН на 40 млн, запугав байками о мошенниках

В Петербурге замдиректора по экономическому развитию Российской Академии наук "сотрудники ФСБ" обманули на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Как рассказывает пострадавшая, "правоохранители" начали "обрабатывать" её ещё в марте. Злоумышленники несколько месяцев кошмарили женщину, пугая "мошенниками", которые хотят завладеть её деньгами. В итоге впечатлительная замгендиректора РАН выдала все данные о паспортных данных, а также пароли и явки для входа в онлайн-банк.

Зайдя в аккаунт жертвы, аферисты списали 40 миллионов рублей. Сотрудница Академии наук обратилась в полицию, следствие разбирается в произошедшем.