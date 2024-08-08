"Сотрудники ФСБ" развели замгендиректора РАН на 40 млн, запугав байками о мошенниках
Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на 40 млн рублей
В Петербурге замдиректора по экономическому развитию Российской Академии наук "сотрудники ФСБ" обманули на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Как рассказывает пострадавшая, "правоохранители" начали "обрабатывать" её ещё в марте. Злоумышленники несколько месяцев кошмарили женщину, пугая "мошенниками", которые хотят завладеть её деньгами. В итоге впечатлительная замгендиректора РАН выдала все данные о паспортных данных, а также пароли и явки для входа в онлайн-банк.
Зайдя в аккаунт жертвы, аферисты списали 40 миллионов рублей. Сотрудница Академии наук обратилась в полицию, следствие разбирается в произошедшем.
Ранее Life.ru рассказал, что жертвой аферистов стал пенсионер из Москвы. Он лишился почти 83 миллионов рублей. Мужчина за шесть дней сделал 90 переводов. К слову, мошенники также представились правоохранителями и сотрудниками банка.
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