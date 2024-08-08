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8 августа, 09:19

Бухгалтерша из Иркутска отдала мошенникам 2,7 млн, думая, что спасает деньги

Жительница из Иркутска решила спасти свои деньги от мошенников и именно поэтому отдала сбережения аферистам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Дело было так. С заявлением в полицию обратилась 62-летняя бухгалтерша. Женщина рассказала, что попыталась спасти деньги от злоумышленников. Ей позвонили "сотрудники правоохранительных органов" и сообщили, что на её имя пытаются оформить крупный займ.

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Мадам конечно же испугалась, но собеседник успокоил её. Он пообещал посодействовать в сохранении денежных средств, убедив гражданку оформить на себя "зеркальный займ" и вместе с личными средствами перевести всё на "безопасный счет".

В итоге поверив обманщику, жительница Иркутска перечислила "помощникам" 2,7 миллиона рублей. Настоящая же полиция уже завела уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном обмане. Жертвой аферистов стал пенсионер из Москвы. А лишился он почти 83 миллионов рублей. Мужчина за шесть дней сделал 90 переводов. Кстати, аферисты представились правоохранителями и сотрудниками банка.

Обложка ©

freepik

Наталья Афонина
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