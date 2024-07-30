Силовики выявили в РФ нелегальный узел связи, работавший на мошенников
Полицейские при содействии ФСБ задержали группу лиц, причастную к деятельности нелегального узла связи, который
использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Ущерб от их деятельности составил свыше 10 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция и ФСБ устранили в РФ нелегальный узел связи. Видео © Telegram / Ирина Волк
В состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года из Воронежской и Белгородской областей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые находятся за рубежом. Их схема работала с начала 2024 года.
"Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения", — написала Волк в телеграм-канале.
У 10 подозреваемых в Белгородской и Воронежской областях изъяли 10 сим-боксов и более 1 тысячи сим-карт. По данным силовиков, злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим-боксы для активации аккаунтов в социальных сетях и обмана граждан.
Против задержанных возбуждены уголовные дела, двух фигурантов заключили под стражу, ещё один находится под домашним арестом. Оставшихся семь отпустили под обязательство о явке.
Ранее Life.ru рассказал о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Для перехвата данных злоумышленники отправляют множество сообщений с кодом подтверждения, после чего переправляют ссылку на сторонний ресурс, якобы от лица поддержки мессенджера.
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