Силовики выявили в РФ нелегальный узел связи, работавший на мошенников

Полицейские при содействии ФСБ задержали группу лиц, причастную к деятельности нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Ущерб от их деятельности составил свыше 10 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция и ФСБ устранили в РФ нелегальный узел связи. Видео © Telegram / Ирина Волк

В состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года из Воронежской и Белгородской областей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые находятся за рубежом. Их схема работала с начала 2024 года.

"Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения", — написала Волк в телеграм-канале.

У 10 подозреваемых в Белгородской и Воронежской областях изъяли 10 сим-боксов и более 1 тысячи сим-карт. По данным силовиков, злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим-боксы для активации аккаунтов в социальных сетях и обмана граждан.

Против задержанных возбуждены уголовные дела, двух фигурантов заключили под стражу, ещё один находится под домашним арестом. Оставшихся семь отпустили под обязательство о явке.