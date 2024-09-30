Генштаб: Призывники смогут обжаловать решение военкоматов через «Госуслуги»

Призывники смогут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) российской армии, вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он пояснил, что в ходе призывной кампании, которая стартует 1 октября, россияне могут оспорить решение не только в очном формате, но и онлайн.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта <...> теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр <...> при личном приёме», — заявил Цимлянский.