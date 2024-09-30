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30 сентября, 09:18

Генштаб: Призывники смогут обжаловать решение военкоматов через «Госуслуги»

Призывники смогут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) российской армии, вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он пояснил, что в ходе призывной кампании, которая стартует 1 октября, россияне могут оспорить решение не только в очном формате, но и онлайн.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта <...> теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр <...> при личном приёме», — заявил Цимлянский.

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Как сегодня уже объявили в Генштабе Вооружённых сил Российской Федерации, осенний призыв на срочную службу в армии России начнётся 1 октября, а продлится он до конца 2024 года. Служить бравые мужчины будут как обычно — 12 месяцев. При этом задействуют россиян исключительно на территории нашей страны. Предполагается, что повестки молодым людям будут выдавать под личную роспись. Кстати, задать вопросы можно, обратившись на горячую линию Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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