В Минобороны раскрыли особенности грядущего осеннего призыва

Осенний призыв на срочную службу в армии России начнётся 1 октября и продлится до конца года. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге во время брифинга, сообщило Минобороны.

Он отметил, что срок службы в этом году останется прежним и составит 12 месяцев. Призывники будут исполнять обязанности исключительно в частях на территории России. Повестки молодым людям будут выдавать под личную роспись.

Офицер отметил, что оспорить решение призывной комиссии или подать жалобу будет можно через портал Госуслуг или в Многофункциональном центре. Третью часть от всех молодых людей обучат пользованию современной военной техникой, после они будут направлены в войска.

На вопросы касательно призыва ответят на горячей линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба с 15 октября.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — отметил Цимлянский.