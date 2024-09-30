В Минобороны раскрыли особенности грядущего осеннего призыва
Генштаб: Осенний призыв в России пройдёт с 1 октября по 31 декабря
Осенний призыв на срочную службу в армии России начнётся 1 октября и продлится до конца года. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге во время брифинга, сообщило Минобороны.
Он отметил, что срок службы в этом году останется прежним и составит 12 месяцев. Призывники будут исполнять обязанности исключительно в частях на территории России. Повестки молодым людям будут выдавать под личную роспись.
Офицер отметил, что оспорить решение призывной комиссии или подать жалобу будет можно через портал Госуслуг или в Многофункциональном центре. Третью часть от всех молодых людей обучат пользованию современной военной техникой, после они будут направлены в войска.
На вопросы касательно призыва ответят на горячей линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба с 15 октября.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — отметил Цимлянский.
Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Данные поправки должны быть рассмотрены Нижней палатой до завершения осенней сессии.
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