ИИ накукует. В Британии создали калькулятор смерти для пациентов больниц

В Великобритании опробуют «калькулятор смерти», пишет Daily Mail. По опубликованным данным, речь идёт о специальной программе на основе искусственного интеллекта, которая способна вычислять продолжительность жизни на основе анализа здоровья сердца.

Как сообщает научное издание The Lancet, с помощью этой программы пациентам предполагается делать электрокардиограмму. По мнению разработчиков, для нейросети полученных таким образом данных будет достаточно, чтобы спрогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем и даже определить предполагаемую дату смерти человека. Учёные заявили, что искусственный интеллект вычисляет риск смерти в течение 10 лет с точностью до 78 процентов.

Исследователи утверждают, что программа способна даже считывать генетические изменения, которые могут привести к патологиям сердца, но ещё себя не проявили. По словам создателей «калькулятора», он точно определяет риск смерти в том числе от сердечной недостаточности, желудочковой аритмии и атеросклероза.