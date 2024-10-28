Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 21:23

ИИ накукует. В Британии создали калькулятор смерти для пациентов больниц

Специальная программа уже доказала свою способность правдиво оценивать шансы прожить 10 ближайших лет.

В Британии создали калькулятор смерти для пациентов больниц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Huzau

В Британии создали калькулятор смерти для пациентов больниц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Huzau

В Великобритании опробуют «калькулятор смерти», пишет Daily Mail. По опубликованным данным, речь идёт о специальной программе на основе искусственного интеллекта, которая способна вычислять продолжительность жизни на основе анализа здоровья сердца.

Как сообщает научное издание The Lancet, с помощью этой программы пациентам предполагается делать электрокардиограмму. По мнению разработчиков, для нейросети полученных таким образом данных будет достаточно, чтобы спрогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем и даже определить предполагаемую дату смерти человека. Учёные заявили, что искусственный интеллект вычисляет риск смерти в течение 10 лет с точностью до 78 процентов.

Исследователи утверждают, что программа способна даже считывать генетические изменения, которые могут привести к патологиям сердца, но ещё себя не проявили. По словам создателей «калькулятора», он точно определяет риск смерти в том числе от сердечной недостаточности, желудочковой аритмии и атеросклероза.

Искусственный интеллект «обучили» на данных ЭКГ почти 190 тысяч пациентов и наблюдениях за их дальнейшим состоянием в течение следующих 3–5 лет. Стоит отметить, что без малого 35 тысяч больных за время исследования скончались. Систему протестировали на добровольцах в США, Бразилии и Великобритании. В ближайшее время программу планируют опробовать в госпиталях Лондона. Кардиологи выразили надежду, что её в последующем повсеместно внедрят в системе здравоохранения.

«Излечивает на 4-й стадии». Онколог рассказал о новом способе лечения рака
«Излечивает на 4-й стадии». Онколог рассказал о новом способе лечения рака
Александр Бочаров
  • Статьи
  • Искусственный интеллект
  • Научпоп
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar