5 звёзд советской эстрады, чьи судьбы разрушила «железная леди» СССР

Екатерина Фурцева, одна из самых влиятельных женщин Советского Союза, могла возвысить или уничтожить карьеру любого артиста. Личная неприязнь к талантливым людям, интриги и жестокие решения министра культуры навсегда изменили судьбы многих звёзд эстрады. Вспомним, как «железная леди» СССР погубила карьеры тех, кто не угодил её вкусу и амбициям.

Тамара Миансарова

Тамара Миансарова: история падения карьеры. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Тамара Миансарова, обладавшая удивительным лирическим сопрано, была любимицей как советской, так и зарубежной публики. Однако в какой-то момент её перестали приглашать на концерты и телепередачи. Если певица и появлялась, то её выступления вырезали из эфиров. Тамару Миансарову даже выгнали из Москонцерта, и она была вынуждена переехать в Донецк. Говорили, что причиной немилости Фурцевой стала красота и популярность артистки. Вернуться в Москву Миансарова смогла только в 80-е годы.

Владимир Высоцкий

Чем в СССР не угодил Высоцкий и кому? Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Высоцкий, один из самых ярких артистов советской сцены, был слишком популярен, чтобы его карьера могла быть разрушена. Но это не остановило Фурцеву от попыток осложнить ему жизнь. Конфликт между ними начался за 10 лет до пика славы барда, когда министр дала негативную оценку его творчеству.

В особенности министра возмутила песня «Диалог у телевизора», которую она восприняла как личное оскорбление. Фурцева также старалась ограничить выезд Высоцкого за границу, осложняя его отношения с французской актрисой Мариной Влади.

Валерий Ободзинский

Чем Валерий Ободзинский заслужил гнев «железной леди» СССР? Фото © Wikipedia / Kalendar

Валерий Ободзинский был на пике популярности благодаря хитам «Эти глаза напротив» и «Восточная песня». Однако когда Фурцева увидела, что его пластинки заполнили полки магазинов, она приказала остановить производство и переключить внимание на других исполнителей. Вскоре Ободзинского перестали приглашать на телевидение и концерты — и его карьера сошла на нет. К концу 80-х он работал сторожем на фабрике и пристрастился к алкоголю. Только благодаря поддержке супруги ему удалось вернуться на сцену в конце жизни.

Клавдия Шульженко

Артистка СССР Клавдия Шульженко: как закончила карьеру. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Шульженко уже была известной артисткой, когда Фурцева пришла на пост. Однако её нежелание подчиняться и отчитываться перед властями вызвало гнев министра. В результате Фурцева лишила Шульженко квартиры в престижном районе Москвы и назначила ей минимальную пенсию, что стало для артистки настоящим ударом.

Аида Ведищева

Аида Ведищева, ещё одна популярная певица, стала жертвой конфликта с Фурцевой после того, как отказалась покинуть фестиваль в Польше в 1968 году во время ввода советских войск в Чехословакию. В результате её репутация была разрушена и певице пришлось эмигрировать в США, где она продолжила свою музыкальную карьеру.

Аида Ведищева и Екатерина Фурцева. Фото © ТАСС / Михаил Строков, Валентин Черединцев

Екатерина Фурцева была противоречивой фигурой. Её вклад в развитие советской культуры оценивался по-разному: с одной стороны, она привлекала внимание к искусству и способствовала развитию государственных культурных инициатив, с другой, её личная власть, капризы и жестокость оставили незаживающие раны в жизни многих артистов. Однако время показало, что талант всегда находит свой путь.