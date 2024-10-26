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26 октября, 08:00

Тест: Лишь настоящие меломаны смогут продолжить строки этих шести песен из 80-х

Если при упоминании Юрия Антонова, «Ласкового мая» и группы «Мираж» вы автоматически начинаете напевать известные мелодии, то высокий балл обеспечен!

Восьмидесятые для многих ассоциируются прежде всего с доброй, романтической и вселяющей надежду музыкой, которая помогала переживать трудные времена и жизненные трудности. Легендарные мелодии звучали в каждом доме, а строки из песен подпевали на дискотеках всей страны. Давайте проверим глубину ваших знаний и посмотрим, как часто вы переслушиваете старые хиты.

Предлагаем продолжить музыкальную лихорадку и дополнить строки песен культовой группы 90-х «Руки вверх!» на 6/6. А этот тест всего за 5 вопросов определит, кто вы из крутых киногероинь известных боевиков.

Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7
Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy, © ТАСС / Евгений Стукалин, Михаил Джапаридзе

Виктория Мишинкина
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