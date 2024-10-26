Тест: Лишь настоящие меломаны смогут продолжить строки этих шести песен из 80-х

Восьмидесятые для многих ассоциируются прежде всего с доброй, романтической и вселяющей надежду музыкой, которая помогала переживать трудные времена и жизненные трудности. Легендарные мелодии звучали в каждом доме, а строки из песен подпевали на дискотеках всей страны. Давайте проверим глубину ваших знаний и посмотрим, как часто вы переслушиваете старые хиты.