«Секрет на миллион»: 5 страшных тайн, о которых Киркоров, Тарасова и другие поведали Кудрявцевой

В сентябре 2016 года на телеканале НТВ стартовало шоу «Секрет на миллион», в котором российские знаменитости делятся своими сокровенными и болезненными тайнами с ведущей Лерой Кудрявцевой. Это программа, в которой звёзды открывают то, о чём молчали на протяжении всей жизни, получая возможность выговориться и отпустить свои грехи перед широкой аудиторией.

Формат шоу предполагает эмоциональные и личные откровения, что делает его популярным среди зрителей. В каждом выступлении участников присутствует элемент интриги, людям интересно узнать, какую тайну откроет следующий гость. В «Секрете на миллион» звёзды делятся непростыми историями из жизни, что нередко вызывает интерес и сопереживание. Но какие раскрытые тайны поразили поклонников шоу «Секрет на миллион» сильнее всего?

Секрет Сергея Жукова — как певец чуть не погиб и потерял пупок

Как Сергей Жуков чуть не умер на операционном столе и лишился части тела. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

На шоу лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, как в 2017 году столкнулся с серьёзным заболеванием и оказался в больнице. За несколько месяцев он потерял 24 килограмма, поскольку долго не обращался за медицинской помощью, о чём вскоре сильно пожалел. После первого хирургического вмешательства выяснилось, что у певца пупочная грыжа. Но после состояние не улучшилось, появились дополнительные осложнения.

«Я пришёл, а у меня вот такой большой живот. Откачали литр с лишним жидкости, поставили дренаж. Прихожу ещё раз, и опять откачивают полтора литра», — рассказал музыкант.

В результате второго вскрытия грыжи врачи выявили некроз тканей, что привело к образованию значительной дырки в животе размером около десяти сантиметров. Для лечения была проведена экспериментальная процедура по удалению пупка, которая, к счастью, оказалась успешной: рана начала зарастать. В итоге Сергею Жукову удалось выжить, пусть он и лишился определённой части тела.

Почему Филиппа Киркорова обвиняют в убийстве человека

Почему Филипп Киркоров скрывал, что замешан в смерти человека. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В финале одного из выпусков шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева предложила Филиппу Киркорову рассказать о тайне, которую он хранил 13 лет. Артист, долгое время уклонявшийся от этой темы, в итоге признался: «Я поневоле соучастник ситуации, которая унесла жизнь человека».

В 2004 году во время концерта в Атлантик-Сити, сходя со сцены, Киркоров случайно толкнул одного из охранников. Мужчина упал с лестницы, ударившись головой о бетон и потеряв сознание. Несмотря на заверения о благополучии пострадавшего, через год охранник скончался.

Родственники погибшего подали в суд на Киркорова, обвинив его в убийстве. По законам США Филиппу грозило пожизненное заключение. В 2010 году американский суд оправдал артиста, но эта история оставила неизгладимый след в его жизни.

Какую постыдную тайну хранит Ирина Салтыкова

Какие ужасы умалчивала Ирина Салтыкова про свой брак. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

В шоу «Секрет на миллион» Ирина Салтыкова поделилась душераздирающей историей о своём браке с Виктором Салтыковым. Она рассказала о годах, проведённых в страхе из-за измен, алкоголизма мужа и постоянных побоев. Но самое страшное признание касалось личной трагедии артистки: «Алиса — моя первая беременность, слава богу. После этого я была беременна дважды, а потом всё. Оба раза меня на аборт отправлял Салтыков».

Ирина Салтыкова рассказала, что второй аборт Виктор заставил её сделать у своей матери-гинеколога в маленьком городке. До сих пор певица вспоминает этот день как страшный сон, ведь именно после него она узнала, что больше не может иметь детей.

О чём сильнее всего жалеет знаменитый тренер Татьяна Тарасова

О чём сильнее всего жалеет Татьяна Тарасова и какой секрет поведала Лере Кудрявцевой. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

В одном из эпизодов шоу «Секрет на миллион» Татьяна Тарасова рассказала о своих трёх браках. Она была замужем за актёром Алексеем Самойловым (брак длился два года), легкоатлетом Василием Хоменковым, а в третий раз вышла замуж за пианиста Владимира Крайнева, который ушёл из жизни в 2011 году.

Тарасова призналась, что всегда отдавала всю свою любовь партнёрам, но звезду очень огорчает, что у неё нет собственных детей. «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — поделилась она с Лерой Кудрявцевой.

Какой секрет, повергший всех в шок, рассказала Маша Распутина

В чём призналась на шоу «Секрет на миллион» певица Маша Распутина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев