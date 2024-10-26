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Победители по жизни. Чего добились 30 лучших участников шоу «Голос. Дети» после проекта

За 10 лет выросла целая плеяда молодых талантливых исполнителей, для каждого из которых участие в сезоне шоу «Голос. Дети» стало трамплином. Life.ru выяснил, чего добились юные исполнители за последние годы.

25 октября, 21:15
Чего смогли добиться победители шоу «Голос. Дети». Коллаж © Life.ru, фото © 1TV, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Mix and Match Studio

Чего смогли добиться победители шоу «Голос. Дети». Коллаж © Life.ru, фото © 1TV, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Mix and Match Studio

1-й сезон: Алиса Кожикина, Лев Аксельрод и Рагда Ханиева

Первый сезон шоу «Голос. Дети» шёл на Первом канале в 2013–2014 годах и был самым рейтинговым за всю историю проекта. Тогда победила Алиса Кожикина — девочка из маленького села Курской области, чья мама ради певческой карьеры дочери решилась на переезд. В итоге Алиса стала профессиональной певицей, записала несколько альбомов, съездила от России на Детское Евровидение и продолжает выступать на различных мероприятиях. Ей 21 год, и она не замужем.

Алиса Кожикина тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, VK / Алиса Кожикина

Алиса Кожикина тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, VK / Алиса Кожикина

Её соперниками в суперфинале стали Рагда Ханиева и Лев Аксельрод. После проекта Рагда ещё дважды оказывалась на сцене «Голоса» — она попытала себя во взрослой версии (в восьмом сезоне) и выступила в проекте «Голос. Уже не дети». Лев продолжает заниматься пением, но также вполне преуспел в кино — парень озвучивает фильмы и мультики.

2-й сезон: Сабина Мустаева, Евдокия Малевская и Саида Мухаметзянова

Во втором сезоне победу одержала Сабина Мустаева. Она покорила жюри исполнением песни Ольги Кормухиной «Путь». После своего триумфа Сабина уехала в Польшу, где поступила в музыкально-театральный лицей. В этом году она вышла замуж за предпринимателя и выступила с симфоническим оркестром на своей родине — в Узбекистане.

Сабина Мустаева тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sabina_mustaeva

Сабина Мустаева тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sabina_mustaeva

Второе место во втором сезоне досталось Евдокии Малевской. Эта участница, в отличие от большинства других конкурсантов, пришла на проект, имея серьёзное театральное портфолио. И сейчас она продолжает развиваться не только как певица, но и как актриса, выступая в мюзиклах.

Третье место по результатам зрительского голосования заняла девочка из Казани — Саида Мухаметзянова. Недавно девушка приняла участие в узбекской версии шоу «Голос», но дошла лишь до полуфинала. Она продолжает выступать в Татарстане, исполняя песни на родном языке.

3-й сезон: Данил Плужников, Раяна Асланбекова и Таисия Подгорная

В третьем сезоне победил Данил Плужников. У парня очень сложное заболевание костей, и всю жизнь ему приходится терпеть боль. Он справляется. Более того, всего себя он посвятил тем, кто из-за подобных испытаний падает духом. Данил не просто продолжает петь, но и занимается важной общественной работой, вдохновляя людей на подвиги и борьбу.

Данил Плужников сейчас и тогда. Фото © YouTube / Нам и не снилось

Данил Плужников сейчас и тогда. Фото © YouTube / Нам и не снилось

Телепроект «Голос. Дети» превратил Раяну Асланбекову в заслуженную артистку Чеченской Республики. Эта красавица после участия в «Голосе. Дети» вернулась домой настоящим национальным героем. Её второе место в Грозном признали победой. Несколько лет она выступала на местных площадках и исполняла песни на родном языке. Недавно девушка вышла замуж.

Третье место досталось Таисии Подгорной. После участия в проекте она также стала активно выступать на благотворительных концертах, сниматься в клипах и кино.

4-й сезон: Елизавета Качурак, Дениза Хекилаева и Алина Сансызбай

В четвёртом сезоне победила Елизавета Качурак. После проекта она поступила в Гнесинку, а по её окончании — в Российскую академию музыки. Сейчас она выпускает треки, но пока это в основном кавер-версии известных песен.

Елизавета Качурак тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, EtoGolos

Елизавета Качурак тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос ДетиEtoGolos

Второе место заняла Дениза Хекилаева из Нальчика. На тот момент ей было всего 11 лет. Сейчас ей 18, и она продолжает петь. Девушка также попытала свои силы в проекте «Голос. Уже не дети», но не смогла преодолеть этап слепых прослушиваний — к ней никто не повернулся.

Третье место досталось малютке из Казахстана Алине Сансызбай. Сейчас она живёт в Москве. Девушка продолжает заниматься вокалом, участвует в различных музыкальных проектах. Ей 16 лет.

5-й сезон: Рутгер Гарехт, София Фёдорова и Анастасия Гладилина

В пятом сезоне победу одержал участник по имени Рутгер Гарехт. Парень родился в Петропавловске-Камчатском (имя и фамилия ему достались от отца-немца), но в раннем детстве семья перебралась в Оренбург. После «Голоса» он продолжил заниматься музыкой, представлял Россию на Детском Евровидении, записал несколько альбомов, выступал с концертами и участвовал в благотворительных мероприятиях. В последний раз его имя громко звучало в контексте теракта в «Крокусе», где Рутгер проявил себя как герой.

Рутгер Гарехт сейчас и раньше. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © VK / Рутгер Гарехт / Официальная группа

Рутгер Гарехт сейчас и раньше. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © VK / Рутгер Гарехт / Официальная группа

Второе место заняла София Фёдорова. Проект также открыл для неё двери российской эстрады, и девушка активно воспользовалась возможностью записать два альбома. Она выступает на различных мероприятиях и в «Голосе. Уже не дети» вновь продемонстрировала свой талант, развернув к себе Полину Гагарину и Пелагею. Сейчас она учится в престижной школе-пансионате в Дубае.

Третье место досталось Анастасии Гладилиной. Сейчас ей 20 лет, и она уже состоявшаяся певица. В её портфолио несколько клипов и альбомов, а также выступления на мероприятиях, где присутствовал президент России Владимир Путин. Девушка учится в Высшей школе экономики.

4 победителя "Голос.Дети", которые так и остались никому не нужными
4 победителя "Голос.Дети", которые так и остались никому не нужными

6-й сезон: Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков

Скандальный шестой сезон обрушил рейтинги программы. Первый канал вынужден был отменить результаты и объявил победителями всех девятерых участников, дошедших до суперфинала. Первоначальная победительница Микелла Абрамова после шоу исчезла. Сейчас ей 16 лет, и она старается забыть скандал с накрутками. Судя по её соцсетям, с музыкой она не покончила, но теперь репертуар определяет не мама с продюсерами, а она сама.

Микелла Абрамова тогда и сейчас. Фото © 1TV, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikellaabramova

Микелла Абрамова тогда и сейчас. Фото © 1TV, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikellaabramova

Второе место в 2020 году формально закрепилось за Ержаном Максимом. Он родом из Казахстана и не собирается покидать свою страну. Сейчас активно гастролирует именно там.

Третье место забрал Валерий Кузаков. Сейчас ему 15, он продолжает заниматься вокалом, но также снимается в сериалах и позиционирует себя как актёра.

7-й сезон: Олеся Казаченко, Софья Туманова и Артём Фокин

В седьмом сезоне победу одержала Олеся Казаченко. Девочка из простой семьи родом из Ногинска поразила наставников и зрителей шоу своими вокальными возможностями. Сейчас она очень востребованная исполнительница, но с недавних пор решила попробовать сама писать песни. Судя по отзывам, её ждёт серьёзная карьера на эстраде.

Олеся Казаченко тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © VK / TalantTV

Олеся Казаченко тогда и сейчас. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети, © VK / TalantTV

Второе место заняла Софья Туманова — девочка из Новосибирска. Сейчас ей 17, и из очаровательной скромной девчули она превратилась в утончённую, целеустремлённую и красивую девушку с прекрасными вокальными перспективами. Она продолжает заниматься музыкой, выступает с концертами и записывает собственные песни.

Третье место занял Артём Фокин из Севастополя. После шоу он поступил в Гнесинку. Сейчас даёт небольшие концерты, развивает свою игру на гитаре и выступает на благотворительных мероприятиях.

8-й сезон: Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова и Мария Политикова

Восьмой сезон стал триумфом для Владислава Тюкина. Этот парень из Петербурга поразил жюри сочетанием интеллигентной внешности и потрясающих вокальных данных. Сейчас он также поёт и играет, но уже свои песни. Недавно Владислав создал группу и, несмотря на свой 16-летний возраст, вполне способен покорить шоу-бизнес в качестве самодостаточного артиста.

Владислав Тюкин тогда и сейчас. Фото © 1TV, © VK / Владислав Тюкин

Владислав Тюкин тогда и сейчас. Фото © 1TV, © VK / Владислав Тюкин

Елизавета Трофимова также профессионально продолжает заниматься музыкой. Шлейф «папина дочка» к ней не цепляется — Лиза спокойно и вполне достойно двигается к своей цели. У неё отличный голос, прекрасная внешность и высокая работоспособность. Поддержка папы, разумеется, важна, но в данном случае завистливые языки даже не слышны.

Третье место досталось Марии Политиковой. Сейчас ей 17, и она ушла в «Тикток»... Речь о коллаборации с домом тиктокеров Teens House. В «Голосе. Уже не дети» Мария не сумела развернуть к себе ни одного из членов жюри.

9-й сезон: Аделия Загребина, София Олареско и Сагын Омирбайулы

Девятый сезон, кажется, закончился совсем недавно. Победительнице Аделии Загребиной всего 10 лет, но её амбициям остаётся только удивляться. Девочка мечтает о «Грэмми», активно снимается в клипах и кино и уже записывает собственные песни. Поклонники называют Егора Крида, который был наставником Аделии в «Голосе», её продюсером.

Аделия Загребина тогда и сейчас. Фото © 1TV, © 1TV

Аделия Загребина тогда и сейчас. Фото © 1TV, © 1TV

Второе место досталось Софии Олареско из Сургута. Сейчас ей 15, и она продолжает строить карьеру певицы, выступая на всевозможных конкурсах. Она овладела игрой на домре и теперь планирует научиться играть на балалайке.

Третье место досталось Сагыну Омирбайулы — мальчику из Казахстана. Сейчас он превратился в импозантного юношу и даёт концерты на родной земле.

10-й сезон: Анна Доровская, Милана Пономаренко и Павел Зилёв

Юбилейный, десятый сезон шоу «Голос. Дети» стартовал на Первом канале в декабре 2022 года. В суперфинале победила подопечная Басты Анна Доровская. На момент своего участия она училась в музыкальном лицее и сейчас продолжает развиваться. Ей 13 лет, но она уже пишет собственные песни. В прошлом году приняла участие в проекте «Голос. Уже не дети» и на слепых развернула к себе Диму Билана и Пелагею.

Анна Доровская тогда и сейчас. Фото © 1TV, © 1TV

Анна Доровская тогда и сейчас. Фото © 1TV, © 1TV

Второе место в десятом сезоне досталось Милане Пономаренко. Для неё это была третья попытка оказаться на сцене главного вокального шоу страны. Она попала в команду Егора Крида и продолжила сотрудничество с ним по окончании проекта. Однако после выхода первой собственной песни между ней и Егором случилось недопонимание и сотрудничество прекратилось. Сейчас ей 16 лет.

Третье место досталось забавному мальчишке из Красноярска. Павел Зилёв развернул МакSим песней «Районы-кварталы» группы «Звери». Сейчас он выступает на мероприятиях в своём родном крае, участвует в вокальных конкурсах и продолжает учиться.

11-й сезон шоу «Голос. Дети» в самом разгаре. Недавно завершились слепые прослушивания, а это значит, что впереди «поединки», «песня на вылет» и финальные испытания, которые выявят ещё одну тройку победителей. В этот раз наставниками стали Дима Билан, Юлианна Караулова и Jony.

«Голос» наконец сломался: дети заставили взрослых краснеть за 10 прошлых сезонов
«Голос» наконец сломался: дети заставили взрослых краснеть за 10 прошлых сезонов
Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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