4 победителя "Голос.Дети", которые так и остались никому не нужными

В мире шоу-бизнеса есть множество примеров, когда победители телевизионных конкурсов оказываются забытыми вскоре после их окончания. Детский "Голос" не стал исключением. Рассказываем о четырёх победителях этого шоу, которые так и остались никому не нужны.

Сабина Мустаева. Второй сезон, 2015 год

Сабина Мустаева из детского "Голоса". Фото © 1tv.ru

Сабина Мустаева известна своим участием в детском "Голосе". Она родилась в Ташкенте в 2000 году. Её дедушка, профессиональный саксофонист Булат Мустаев, и стал главным наставником в мире музыки. До своего участия в детском "Голосе" девочка уже участвовала во многих вокальных конкурсах и даже стала финалистом на детской "Новой волне" в 2013 году, заняв третье место. Несмотря на то что она покинула шоу на этапе поединков, организаторы решили провести дополнительный тур, на котором зрители вернули Мустаеву на сцену, а затем отдали ей свои голоса в финале после исполнения композиции Crazy рок-группы Aerosmith. После этого она ездила на гастроли с другими участниками и записала сингл "Дадим шар земной детям". Сейчас она учится в джазовой академии в Польше и поступила в университет в Бостоне. Несмотря на то что её музыкальная карьера сейчас не такая яркая, она продолжает записывать свои песни и выступать на крошечных концертах.

Елизавета Качурак. Четвёртый сезон, 2017 год

Елизавета Качурак из "Голоса": Что с ней сейчас? Фото © 1tv.ru

Елизавета Качурак с детства увлекалась музыкой. Она окончила две музыкальные школы с отличием и выступала в музыкальной группе "Карамельки". В 2017 году Качурак победила в проекте "Голос. Дети", получив гран-при и множество призов. Елизавета продолжила заниматься музыкой, учиться в училище им. Гнесиных на бюджетном отделении, писать свои песни и даже выпустила сингл. Но, к сожалению, сейчас о повзрослевшей певице мало что слышно, и даже фанаты проекта вспоминают её очень редко.

Рутгер Гарехт. Пятый сезон, 2018 год

Что стало к Рутгером Гарехтом из детского "Голоса"? Фото © 1tv.ru

Рутгер Гарехт родился 1 февраля 2006 года в Петропавловске-Камчатском. Его папа родом из Германии, чем и объясняется необычное имя. Семья переехала в Оренбург, когда Рутгер был маленьким. С детства он занимался спортивной гимнастикой и играл на скрипке. В результате мальчик попал в коллектив для одарённых детей — театр музыки и танца "Щелкунчик". Его мама, педагог по вокалу, и папа, моряк в отставке, всегда поддерживали сына в увлечении музыкой. Рутгеру было всего 12 лет, когда он принял участие в проекте "Голос. Дети" и смог произвести яркое впечатление на зрителей и наставников. С тех пор прошло пять лет, подросток всё так же занимается музыкой, но особо популярным так и не стал. Сумеет ли он заново влюбить в себя публику за пределами проекта "Голос" — вопрос.

Микелла Абрамова. Шестой сезон, 2019 год

Где сейчас Микелла Абрамова из "Голоса"? Фото © 1tv.ru

Микелла родилась 29 апреля 2008 года в Тель-Авиве, и её родители — Ян Абрамов, бизнесмен, и Алсу, певица и телеведущая, — сразу же заметили потенциал дочери и поддерживали её в увлечениях. Девочка мечтала попасть на проект "Голос. Дети", мечта сбылась. Мало того, Микелла даже победила! Но организаторы заподозрили неладное из-за слишком большого разрыва в голосах между финалистами. Расследование выявило нарушения, и результаты голосования были аннулированы. Но даже несмотря на скандал, о девочке почти сразу все забыли. Впрочем, с такими родителями ей переживать об этом не приходится.