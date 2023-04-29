В МХТ имени Чехова скорбят из-за скоропостижной гибели актёра Сергея Колесникова

Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова выразил соболезнования близким актёра и телеведущего Сергея Колесникова, который ушёл из жизни в субботу, 29 апреля, в возрасте 68 лет.

"Сегодня, 29 апреля, на 69-м году оборвалась жизнь Сергея Валентиновича Колесникова, заслуженного артиста России, ученика мхатовской школы, отдавшего сцене Художественного театра три десятилетия, красивого, сильного, доброго человека. <…> Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Валентиновича Колесникова и всем, кто его знал и любил", — говорится в телеграм-канале театра.

Колесников вступил во МХАТ в 1978 году после окончания школы-студии (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и впервые вышел на сцену, ещё будучи студентом, вспоминают коллеги. Актёр сыграл уличного певца в "Жизни Галилея". "Дебют был закономерен — Сергей Валентинович обладал удивительной музыкальностью", подчеркнули в театре. В 1992 году Колесников поставил на Малой сцене МХАТа спектакль "Нечаянная радость" на собственные стихи и музыку.

После разделения труппы в 1987 году артист служил во МХАТе имени Горького, но в 1990-м перешёл в чеховский. В труппе Колесников состоял до 2011 года, исполнив десятки ролей, среди которых Скалозуб в "Горе от ума", Кудряш в "Грозе", Глостер в "Короле Лире", рыцарь Ганс в "Ундине", Курбский в "Борисе Годунове", Дульчин в "Последней жертве".