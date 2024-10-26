День матери: когда будет в 2024 году, интересные факты о празднике 24 ноября — день, когда мы выражаем любовь и благодарность самым важным людям в жизни. История появления, традиции праздника и идеи для подарков мамам — в нашем материале. 26 октября, 06:00 Как отметить День матери 2024 и когда будет сам праздник. Обложка © Freepik / prostooleh

Какого числа в России отметят День матери 2024

День матери — это международный праздник, посвящённый всем мамам и их бесценной роли в жизни каждого человека. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году это будет 24 ноября. Праздник — это не просто возможность выразить благодарность, но и время для того, чтобы напомнить о важности материнства и семейных ценностей.

История празднования Дня матери

Рея, мать олимпийских богов. Как появился День матери? Фото © Wikipedia / Karl Friedrich Schinkel

Истоки Дня матери уходят в далёкое прошлое. Уже в Древней Греции почитали богиню Рею, мать всех богов. Позднее в Англии в XVII веке появилось «материнское воскресенье», когда дети возвращались домой, чтобы провести день с матерями, и приносили им символические подарки. В США праздник приобрёл официальный статус благодаря Энн Джарвис, которая в 1907 году предложила учредить День матери в честь своей мамы. В 1914-м президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей.

В России День матери появился гораздо позже. Первая попытка учредить праздник была предпринята ещё в 1915 году в Российской империи, но официальным он стал лишь в 1998-м благодаря инициативе депутата Алевтины Апариной и поддержке Госдумы. С тех пор каждый год в последнее воскресенье ноября россияне чествуют матерей, уделяя особое внимание важной роли женщины в семье и обществе.

День матери 2024: Традиции празднования

День матери в России: какие традиции стоит соблюдать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natali.Gats

В каждой стране существуют свои традиции, связанные с Днём матери. В России принято собираться всей семьёй, дарить мамам подарки и цветы, а также посещать различные мероприятия. Символом праздника у нас стала незабудка — цветок, который, по древним поверьям, помогает помнить о близких. В некоторых городах проводятся культурные мероприятия, акции и концерты, посвящённые Дню матери. Например, в Москве в роддомах традиционно проходят дни открытых дверей с тематическими лекциями, консультациями врачей и концертами.

В других странах, например в США и Австралии, в этот день на одежду прикалывают гвоздики. Цвет имеет значение: если мама жива — носят красную гвоздику, если она ушла — белую. В Бразилии День матери проводят в кругу семьи, а в Эфиопии дети приносят мамам подарки в виде еды, что символизирует заботу и почтение. В Швеции Красный Крест собирает средства, продавая пластиковые цветы, и использует вырученные деньги для помощи нуждающимся матерям.

Идеи для подарков и как отметить День матери

Что подарить маме на День матери 2024: идеи. Фото © Freepik / razen Zigic

Один из лучших способов выразить любовь на День матери — это проявить искреннее внимание. Вы можете организовать уютный семейный вечер, приготовить для мамы ужин или вручить ей небольшой подарок, сделанный своими руками. Необязательно покупать дорогие вещи — символические презенты, такие как фотография в красивой рамке, открытка или любимый мамин цветок, смогут тронуть её не меньше.

Также можно устроить для мамы день отдыха, освободив её от всех домашних обязанностей, либо организовать прогулку на природе или поход в музей. Важно помнить, что главная цель праздника День матери — показать маме, насколько она вам дорога и как много она для вас значит.

Интересные факты про День матери

Какие есть интересные факты про День матери? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

День матери — это прекрасная возможность остановиться в круговороте повседневных забот и выразить свою любовь и благодарность самому важному человеку в жизни — маме. И вот несколько интересных фактов, связанных с этим праздником.

Впервые официальный праздник женщины-матери появился в США. В 1914 году президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

В России праздник официально отмечают с 1998 года. Он выпадает на последнее воскресенье ноября.

Самая многодетная мама России — Татьяна Сорокина из Ростовской области. У неё 82 ребёнка.

Символ Дня матери в России — незабудка. Этот цветок выбран неслучайно: в древности считалось, что он может вернуть память. Поэтому один из посылов этого праздника — вернуть утраченные семейные связи.

В России существует три награды для мам: медаль Материнства, орден «Материнская слава» и орден «Родительская слава».

Этот праздник напоминает нам о том, как важно ценить каждую минуту, проведённую с близкими. Независимо от того, как вы решите отметить этот день — устроить уютный семейный вечер, приготовить особый подарок своими руками или просто сказать «спасибо», — мама обязательно почувствует вашу заботу и любовь.

Авторы Дарья Лазуткина