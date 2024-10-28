Известен в России и за границей: В Перми призвали поставить памятник коту Крошику
Жители Перми предложили поставить памятник коту Крошику
Кот Крошик умер на руках у врачей. Обложка © VK / Приют Матроскин Пермь
За процессом похудения кота Крошика наблюдали миллионы россиян, поэтому его смерть стала огромной трагедией для сердобольного народа. Жители Перми, где проходил реабилитацию питомец, даже обсуждают возможность увековечить его память.
Идея поставить памятник коту Крошику появилась в одном из пабликов. Пермяки уверены, что питомец известен не только в России, но и за её пределами. Жители Перми считают пушистика символом города, пишет URA.ru.
«Крошик должен быть символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться. <...> Рыжий толстячок котик — это уже один из символов Перми! <...> Известен по всей нашей стране. И за границей уже его знают, что есть такой Крошик в городе Перми!» — настаивают местные жители.
Напомним, Крошик скончался на руках у ветеринаров в ночь на 27 октября. Изначально животное обнаружили в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили кото настолько, что он не мог встать на лапы. Питомца отправили в реабилитационный центр, где он похудел, начал самостоятельно ходить и даже запрыгнул на пуфик. Однако на днях Крошик внезапно начал задыхаться, из-за чего был экстренно госпитализирован. После УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. Умершему питомцу было около 15 лет.