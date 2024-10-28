Известен в России и за границей: В Перми призвали поставить памятник коту Крошику

Идея поставить памятник коту Крошику появилась в одном из пабликов. Пермяки уверены, что питомец известен не только в России, но и за её пределами. Жители Перми считают пушистика символом города, пишет URA.ru .

«Крошик должен быть символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться. <...> Рыжий толстячок котик — это уже один из символов Перми! <...> Известен по всей нашей стране. И за границей уже его знают, что есть такой Крошик в городе Перми!» — настаивают местные жители.