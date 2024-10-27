Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике

Сегодня ночью пермский кот-пухляш Крошик скончался в ветклинике, куда был доставлен из-за резкого ухудшения состояния. За жизнь здоровяка до последнего боролись врачи. Об этом сообщили в группе памяти кота «Вконтакте».

«Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь. Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи», — рассказали в паблике.