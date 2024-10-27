Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике
Кот Крошик из Перми. Фото © VK / Группа памяти кота Крошика
Сегодня ночью пермский кот-пухляш Крошик скончался в ветклинике, куда был доставлен из-за резкого ухудшения состояния. За жизнь здоровяка до последнего боролись врачи. Об этом сообщили в группе памяти кота «Вконтакте».
«Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь. Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи», — рассказали в паблике.
По предварительной информации, у любимчика россиян были обнаружены множественные разрастания в селезёнке и метастазы в других внутренних органах. Теперь тело Крошика отправят на экспертизу, чтобы выяснить детальную причину его смерти, а позже его прах развеют по ветру.
Ранее Life.ru сообщал, что толстый кот Крошик внезапно начал задыхаться, из-за чего был в экстренном порядке госпитализирован в ветклинику. В ходе УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. А ведь только недавно здоровяк впервые смог запрыгнуть на пуфик.