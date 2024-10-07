Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше
Пермский кот Крошик впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения
Ветеринары показали процесс взвешивания пермского кота-толстяка Крошика, в этот раз он не упрямился. Возможно, потому что в его голове был хитрый план, как обмануть врачей и выдать на весах желаемую цифру, однако хитрюгу засекли. Несмотря на провал гениальной идеи, котик всё же демонстрирует успехи в спорте.
Крошик решил смухлевать, изменив цифры на весах. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога
«Вау! Красавчик», — комментирует ветеринар первое спортивное достижение Крошика — котик впервые смог самостоятельно запрыгнуть на пуфик.
В настоящий момент вес кота-толстячка составляет 14,5 килограмма.
Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику его привезли с весом 17 килограммов, однако благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию он уже начал скидывать вес. Врачам пришлось подобрать коту специальный расширенный лоток, чтобы он полностью туда помещался.
Telegram / Мысли реабилитолога