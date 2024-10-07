Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше

Ветеринары показали процесс взвешивания пермского кота-толстяка Крошика, в этот раз он не упрямился. Возможно, потому что в его голове был хитрый план, как обмануть врачей и выдать на весах желаемую цифру, однако хитрюгу засекли. Несмотря на провал гениальной идеи, котик всё же демонстрирует успехи в спорте.