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7 октября, 18:54

Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше

Пермский кот Крошик впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения

Ветеринары показали процесс взвешивания пермского кота-толстяка Крошика, в этот раз он не упрямился. Возможно, потому что в его голове был хитрый план, как обмануть врачей и выдать на весах желаемую цифру, однако хитрюгу засекли. Несмотря на провал гениальной идеи, котик всё же демонстрирует успехи в спорте.

Крошик решил смухлевать, изменив цифры на весах. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога

«Вау! Красавчик», — комментирует ветеринар первое спортивное достижение Крошика — котик впервые смог самостоятельно запрыгнуть на пуфик.

В настоящий момент вес кота-толстячка составляет 14,5 килограмма.

Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику его привезли с весом 17 килограммов, однако благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию он уже начал скидывать вес. Врачам пришлось подобрать коту специальный расширенный лоток, чтобы он полностью туда помещался.

15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились
15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились
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Telegram / Мысли реабилитолога

Александра Мышляева
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