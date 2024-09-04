В пять раз выше нормы: В Перми спасают кота Крошика, который превратился в пушистый шар весом 17 кг

Пермские волонтёры спасают кота Крошика, который весит 17 килограммов. Даже по самым скромным подсчётам это выше нормы минимум в пять раз. Об истории непростого пушистика рассказали в приюте «Матроскин».

«История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния, что кот не может даже передвигаться», — говорится в сообщении учреждения.

Вес Крошика минимум в пять раз превышает норму. Фото © Telegram / Приют Матроскин

Во время обследования Крошику не смогли сделать УЗИ, поскольку из-за большого количества жира датчики попросту не сработали. Раньше кот питался супом, кормом, мясом и сухарями. Теперь он живёт в реабилитационном центре и посажен на диету. Специально для него специалисты разработали программу питания, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в сутки. Также Крошику прописали физиопроцедуры и ходьбу по беговой дорожке.

Кота, спадающего ожирением, пермские зоозащитники нашли в подвале больницы. Он ходил под себя, потому что не мог нормально передвигаться. Про хозяев Крошика ничего неизвестно.