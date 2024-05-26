В Ленобласти выходили очаровательного лисёнка-сироту со "щёчками"

Специалисты центра реабилитации диких животных "Сирин" под Петербургом выхаживают маленького лисёнка. В центр животное попало 22 мая. Но у малыша возник сильный отёк, и его мордочку раздуло.

Специалисты отметили, что лисёнок полакомился чем-то несъедобным, но обнадёжили, что пара уколов вернут его в строй. 25 мая в пресс-службе "Сирин" сообщили, что малыш поправился.