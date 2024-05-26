В Ленобласти выходили очаровательного лисёнка-сироту со "щёчками"
В Ленобласти выходили лисёнка с сильным отёком
Лисёнок, которого выходили в центре реабилитации под Петербургом. Обложка © Telegram / Сирин Центр реабилитации диких животных
Специалисты центра реабилитации диких животных "Сирин" под Петербургом выхаживают маленького лисёнка. В центр животное попало 22 мая. Но у малыша возник сильный отёк, и его мордочку раздуло.
Специалисты отметили, что лисёнок полакомился чем-то несъедобным, но обнадёжили, что пара уколов вернут его в строй. 25 мая в пресс-службе "Сирин" сообщили, что малыш поправился.
"У мелкого с отёком всё прошло", — говорится в свежем сообщении.
А ранее Life.ru писал, что знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 45 килограммов. Специалисты продолжают держать собаку на диете и давать ей витамины. Волонтёры обнаружили Кругетса в октябре 2023 года. Тогда он весил 100 килограммов и ему диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить — ему было больно. Ветеринары и волонтёры взялись за его здоровье, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов.