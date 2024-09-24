Зато попа влезла: Увесистому коту Крошику нашли специальный лоток

Для кота Крошика из Перми нашли специальный большой лоток. Теперь котик может ходить по своим делам со всеми удобствами, рассказали ветеринары в своём телеграм-канале «Мысли реабилитолога».

Лоток обычных котиков. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

Лоток Крошика. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было несложно», — написали специалисты.