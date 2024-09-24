Зато попа влезла: Увесистому коту Крошику нашли специальный лоток
Коту Крошику нашли специальный большой лоток, который занимает четверть клетки
Для кота Крошика из Перми нашли специальный большой лоток. Теперь котик может ходить по своим делам со всеми удобствами, рассказали ветеринары в своём телеграм-канале «Мысли реабилитолога».
Лоток обычных котиков. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
Лоток Крошика. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было несложно», — написали специалисты.
Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику он поступил с весом 17 килограммов, но благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке уже начал скидывать вес. Сейчас котик еле помещается на весах, но ветеринары уверены, что ему удастся добиться результатов.
Кот Крошик. Обложка © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas