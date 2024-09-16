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16 сентября, 15:45

Ветеринары показали, как взвешивают кота Крошика, который еле помещается на весах

Кот Крошик из Перми похудел до 15,4 кг

Похудение Крошика начало давать результаты. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

Похудение Крошика начало давать результаты. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

Взвешивание кота Крошика, который начал свой путь к похудению, показали в Telegram-канале «Мысли реабилитолога». Ставший всемирно известным питомец из Перми весит уже 15,4 килограмма.

Кот Крошик на весах. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

«Ещё одна небольшая победа Крошика», — подписали ветеринары публикацию.

15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились
15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились

Напомним, что к ветеринарам Крошик поступил с весом 17 килограммов. Животному приходится заново учиться ходить. Сейчас котик бегает на водяной беговой дорожке, за две недели он уже сбросил вес. Но помимо успехов у Крошика были и срывы. Так, он предпринял попытку побега из ветклиники, но застрял в обувнице.

Полина Никифорова
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