Ветеринары показали, как взвешивают кота Крошика, который еле помещается на весах
Кот Крошик из Перми похудел до 15,4 кг
Похудение Крошика начало давать результаты. Фото © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
Взвешивание кота Крошика, который начал свой путь к похудению, показали в Telegram-канале «Мысли реабилитолога». Ставший всемирно известным питомец из Перми весит уже 15,4 килограмма.
Кот Крошик на весах. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
«Ещё одна небольшая победа Крошика», — подписали ветеринары публикацию.
Напомним, что к ветеринарам Крошик поступил с весом 17 килограммов. Животному приходится заново учиться ходить. Сейчас котик бегает на водяной беговой дорожке, за две недели он уже сбросил вес. Но помимо успехов у Крошика были и срывы. Так, он предпринял попытку побега из ветклиники, но застрял в обувнице.