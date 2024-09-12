Ожиревший кот Крошик чуть было не сбежал от волонтёров, но зацепился пузиком за обувницу
Толстый кот Крошик из Перми предпринял попытку побега, но застрял
Крошик не смог сбежать, застряв в обувнице. Обложка © Mash
Толстый кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов и борется с ожирением, предпринял попытку побега из клиники, но застрял в обувнице и сдался. Об этом фиаско пушистого рассказали в Mash. На неловком фото — пушистик, зацепившийся пузом за прутья.
Кот Крошик восстанавливает силы после неудачного побега. Видео © Mash
Недавно толстый пермский кот Крошик, начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Ему прописали специальную программу реабилитации, в ней — гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Он теряет от 70 до 150 граммов каждые семь дней.