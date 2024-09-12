Ожиревший кот Крошик чуть было не сбежал от волонтёров, но зацепился пузиком за обувницу

Толстый кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов и борется с ожирением, предпринял попытку побега из клиники, но застрял в обувнице и сдался. Об этом фиаско пушистого рассказали в Mash. На неловком фото — пушистик, зацепившийся пузом за прутья.