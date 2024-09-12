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12 сентября, 12:27

Ожиревший кот Крошик чуть было не сбежал от волонтёров, но зацепился пузиком за обувницу

Толстый кот Крошик из Перми предпринял попытку побега, но застрял

Крошик не смог сбежать, застряв в обувнице. Обложка © Mash

Крошик не смог сбежать, застряв в обувнице. Обложка © Mash

Толстый кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов и борется с ожирением, предпринял попытку побега из клиники, но застрял в обувнице и сдался. Об этом фиаско пушистого рассказали в Mash. На неловком фото — пушистик, зацепившийся пузом за прутья.

Кот Крошик восстанавливает силы после неудачного побега. Видео © Mash

Пермскому коту Крошику для нормальной жизни нужно сбросить десять килограммов
Пермскому коту Крошику для нормальной жизни нужно сбросить десять килограммов

Недавно толстый пермский кот Крошик, начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Ему прописали специальную программу реабилитации, в ней — гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Он теряет от 70 до 150 граммов каждые семь дней.

Николай Рюмин
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