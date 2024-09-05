Пермскому коту Крошику для нормальной жизни нужно сбросить десять килограммов
Пермскому котику Крошику, спасённому волонтёрами от слишком щедрых людей, доведших его до сильнейшего ожирения, нужно сбросить десять килограммов. Как пишет SHOT, только тогда его здоровье сможет прийти в норму.
Кот Крошик во время водных процедур. Видео © SHOT
По мнению ветеринаров, Крошик уже далеко не котёнок — ему около 15 лет. Сотрудники приюта «Матроскин» потратили на лечение около десяти тысяч рублей, и им предстоит выложить ещё минимум 30 тысяч. На видео — то, как толстячок перенёс водные процедуры.
Напомним, Крошик — бездомный кот, который жил рядом с больницей. Неравнодушные люди довели животное до такой степени, что он перестал ходить и начал испражняться под себя. Теперь 17-килограммового пушистика ждёт долгое лечение.