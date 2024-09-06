Пермский кот Крошик весом 17 кг тренируется на беговой дорожке ради похудения

Толстый пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Подробнее о реабилитации милого пушистика рассказали волонтёры приюта «Матроскин», где сейчас и живёт хвостатый.

Толстый пермский кот Крошик тренируется на водяной беговой дорожке. Видео © VK / Приют Матроскин Пермь

«Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ему составили специальную программу реабилитации — в ней гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Крошик делает большие успехи и понемногу начинает ходить по водяной беговой дорожке», — отметили специалисты.

По словам сотрудников приюта, Крошик заново учится ходить. Кота уже обследовали ветеринары, однако сделать УЗИ не получилось из-за избытка жира. Ему назначили специальную программу для похудения, которая предусматривает потерю от 70 до 150 граммов в неделю.