Пермский кот-толстяк Крошик показал отличные результаты на первом взвешивании
Коту Крошику из Перми провели первое взвешивание — он сбросил 1 кг и 100 гр
Похудевший кот Крошик. Обложка © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!
В Перми продолжают бороться за здоровье толстого кота Крошика, который весил 17 килограммов. Пушистик проходит специальную реабилитацию в специализированном центре и буквально за две недели смог сбросить 1 килограмм и 100 грамм. Об этом сообщили представители приюта для кошек «Матроскин».
По словам врачей, животное так быстро теряет в весе из-за выведения лишней жидкости и увеличения физической активности. В дальнейшем вес Крошика будет снижаться намного медленнее.
Недавно коту также побрили живот. Специалисты приюта сделали это для того, чтобы врачам было намного легче проводить различные обработки и лечебные процедуры.
Напомним, что Крошик — бездомный кот, который жил рядом с больницей. Неравнодушные люди постоянно подкармливали животное и довели его состояние до такой степени, что он перестал ходить и начал испражняться под себя. В итоге у кота обнаружили липидоз печени, который может превратиться в дальнейшим в серьёзные проблемы со здоровьем. В итоге Крошик начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Ему прописали специальную программу реабилитации, в ней — гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Он теряет от 70 до 150 граммов каждые семь дней.