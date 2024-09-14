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14 сентября, 14:05

Пермский кот-толстяк Крошик показал отличные результаты на первом взвешивании

Коту Крошику из Перми провели первое взвешивание — он сбросил 1 кг и 100 гр

Похудевший кот Крошик. Обложка © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!

Похудевший кот Крошик. Обложка © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!

В Перми продолжают бороться за здоровье толстого кота Крошика, который весил 17 килограммов. Пушистик проходит специальную реабилитацию в специализированном центре и буквально за две недели смог сбросить 1 килограмм и 100 грамм. Об этом сообщили представители приюта для кошек «Матроскин».

По словам врачей, животное так быстро теряет в весе из-за выведения лишней жидкости и увеличения физической активности. В дальнейшем вес Крошика будет снижаться намного медленнее.

Недавно коту также побрили живот. Специалисты приюта сделали это для того, чтобы врачам было намного легче проводить различные обработки и лечебные процедуры.

Ожиревший кот Крошик чуть было не сбежал от волонтёров, но зацепился пузиком за обувницу
Ожиревший кот Крошик чуть было не сбежал от волонтёров, но зацепился пузиком за обувницу

Напомним, что Крошик — бездомный кот, который жил рядом с больницей. Неравнодушные люди постоянно подкармливали животное и довели его состояние до такой степени, что он перестал ходить и начал испражняться под себя. В итоге у кота обнаружили липидоз печени, который может превратиться в дальнейшим в серьёзные проблемы со здоровьем. В итоге Крошик начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Ему прописали специальную программу реабилитации, в ней — гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Он теряет от 70 до 150 граммов каждые семь дней.

Наталья Афонина
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