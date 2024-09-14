Пермский кот-толстяк Крошик показал отличные результаты на первом взвешивании

В Перми продолжают бороться за здоровье толстого кота Крошика, который весил 17 килограммов. Пушистик проходит специальную реабилитацию в специализированном центре и буквально за две недели смог сбросить 1 килограмм и 100 грамм. Об этом сообщили представители приюта для кошек «Матроскин».

Напомним, что Крошик — бездомный кот, который жил рядом с больницей. Неравнодушные люди постоянно подкармливали животное и довели его состояние до такой степени, что он перестал ходить и начал испражняться под себя. В итоге у кота обнаружили липидоз печени, который может превратиться в дальнейшим в серьёзные проблемы со здоровьем. В итоге Крошик начал тренировки на водяной беговой дорожке ради похудения. Ему прописали специальную программу реабилитации, в ней — гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Он теряет от 70 до 150 граммов каждые семь дней.