Кот-пухляш Крошик в тяжёлом состоянии экстренно госпитализирован в ветклинику

Знаменитого пермского кота Крошика экстренно госпитализировали после того, как накануне вечером он начал задыхаться. В ветклинике пухлячку надели кислородную маску, чтобы стабилизировать его состояние. В ходе УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. Об этом рассказали в «Приюте Матроскина».

Пермского знаменитого кота Крошика госпитализировали накануне — он начал задыхаться. Видео © Telegram / «Приют Матроскин»

«Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — говорится в сообщении.