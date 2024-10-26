Кот-пухляш Крошик в тяжёлом состоянии экстренно госпитализирован в ветклинику
Знаменитого пермского кота Крошика экстренно госпитализировали после того, как накануне вечером он начал задыхаться. В ветклинике пухлячку надели кислородную маску, чтобы стабилизировать его состояние. В ходе УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. Об этом рассказали в «Приюте Матроскина».
Пермского знаменитого кота Крошика госпитализировали накануне — он начал задыхаться. Видео © Telegram / «Приют Матроскин»
«Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — говорится в сообщении.
На данный момент состояние Крошика стабильно тяжёлое, однако врачи прикладывают все усилия, чтобы его улучшить.
Напомним, что для поддержания стабильного состояния здоровья, коту нужно скинуть целых 10 килограммов. Благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию Крошик быстро начал худеть. Вскоре пушистик начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако его габариты всё ещё остаются внушительными.
Telegram / «Приют Матроскин»