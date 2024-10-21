Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма
Кот Крошик. Фото © Telegram / «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»
Знаменитый пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и сейчас активно худеет, сбросил уже 3 килограмма. Об успехах упитанного пушистика рассказали в telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas».
На последнем взвешивании выяснилось, что кот весит уже 14,2 килограмма. Чтобы и дальше сбрасывать вес, хвостатый продолжит выполнять различные физические упражнения для восстановления мышечной массы. Также Крошика и дальше будут держать на дробном кормлении.
Напомним, что коту нужно скинуть 10 килограммов. Благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию Крошик быстро начал скидывать вес. Вскоре пушистик начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако его габариты остаются внушительными, поэтому врачам пришлось подобрать пушистику даже специальный расширенный лоток.