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21 октября, 08:08

Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма

Кот Крошик. Фото © Telegram / «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»

Кот Крошик. Фото © Telegram / «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»

Знаменитый пермский кот Крошик, который весил 17 килограммов и сейчас активно худеет, сбросил уже 3 килограмма. Об успехах упитанного пушистика рассказали в telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas».

На последнем взвешивании выяснилось, что кот весит уже 14,2 килограмма. Чтобы и дальше сбрасывать вес, хвостатый продолжит выполнять различные физические упражнения для восстановления мышечной массы. Также Крошика и дальше будут держать на дробном кормлении.

Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше
Кот-толстяк Крошик из Перми решил схитрить, чтобы весить меньше

Напомним, что коту нужно скинуть 10 килограммов. Благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию Крошик быстро начал скидывать вес. Вскоре пушистик начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако его габариты остаются внушительными, поэтому врачам пришлось подобрать пушистику даже специальный расширенный лоток.

Алена Пенчугина
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