Кот Крошик из Перми сбросил пару килограммов и начал самостоятельно ходить

Кот по имени Крошик из Перми, вес которого составлял 17 килограммов, начал самостоятельно ходить. Об этом сообщили представители приюта.

За три недели на специальной диете и после тренировок на водном тренажёре в реабилитационном центре Крошик сбросил два килограмма.

Кот Крошик. Видео © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!