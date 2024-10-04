Кот Крошик из Перми сбросил пару килограммов и начал самостоятельно ходить
Кот Крошик. Обложка © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!
Кот по имени Крошик из Перми, вес которого составлял 17 килограммов, начал самостоятельно ходить. Об этом сообщили представители приюта.
За три недели на специальной диете и после тренировок на водном тренажёре в реабилитационном центре Крошик сбросил два килограмма.
Кот Крошик. Видео © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!
Восстановление котика идёт со сложностями. Например, в сентябре Крошик предпринял попытку побега из ветклиники, но застрял в обувнице.