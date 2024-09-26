В Британии кот принёс хозяйке счастливый лотерейный билет и сделал её богаче
В Британии домашний кот вернулся к хозяйке с прогулки и принёс в зубах чей-то лотерейный билет, который оказался выигрышным. Историю счастливого обогащения британки рассказал таблоид Daily Mail.
33-летняя жительница города Пензанс в графстве Корнуолл по имени Меган Кристиан год назад завела себе кота, которому дала прозвище Обезьянка. Как только питомец слегка подрос, он стал гулять на улице сам по себе, а домой возвращался не с пустыми лапками — приносил девушке разные подарки. Ассортимент был разнообразный: барное меню, вилки для розеток, детская соска, пакетик с кофе и жареная курятина из ресторана KFC.
Когда котик вернулся с очередной прогулки, его хозяйка заметила, что тот вновь нёс что-то в зубах, и решила снять момент на камеру. Пушистик стащил у кого-то лотерейный билет и он оказался выигрышным. Теперь Кристан может обналичить подарок и стать богаче на 10 фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей), что и собирается сделать.
Девушка призналась, что не в курсе, где её Обезьянка находит свои трофеи. Самым необычным подарком от кота она считает «игрушку для эмоциональной поддержки» в виде фаршированного солёного огурца.
Есть ещё одна история про кота по имени Барсик, который любит погулять. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Новокузнецке домашний питомец уехал из дома на крыше «Газели». Оказалось, что хвостатый обожает прогуливаться по карнизу своей квартиры и в тот раз под ним был припаркован грузовой автомобиль. Котяра решил поспать для разнообразия на её крыше и не стал беспокоиться по мелочам, когда машина поехала. Наслаждающегося поездкой с ветерком Барсика заметили другие автомобилисты, которые сообщили о пассажире водителю «Газели». По итогу с хозяйкой связались, а кот, хоть и без подарка, вернулся домой целым и невредимым.
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