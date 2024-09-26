В Британии кот принёс хозяйке счастливый лотерейный билет и сделал её богаче

В Британии домашний кот вернулся к хозяйке с прогулки и принёс в зубах чей-то лотерейный билет, который оказался выигрышным. Историю счастливого обогащения британки рассказал таблоид Daily Mail.

33-летняя жительница города Пензанс в графстве Корнуолл по имени Меган Кристиан год назад завела себе кота, которому дала прозвище Обезьянка. Как только питомец слегка подрос, он стал гулять на улице сам по себе, а домой возвращался не с пустыми лапками — приносил девушке разные подарки. Ассортимент был разнообразный: барное меню, вилки для розеток, детская соска, пакетик с кофе и жареная курятина из ресторана KFC.

Когда котик вернулся с очередной прогулки, его хозяйка заметила, что тот вновь нёс что-то в зубах, и решила снять момент на камеру. Пушистик стащил у кого-то лотерейный билет и он оказался выигрышным. Теперь Кристан может обналичить подарок и стать богаче на 10 фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей), что и собирается сделать.

Девушка призналась, что не в курсе, где её Обезьянка находит свои трофеи. Самым необычным подарком от кота она считает «игрушку для эмоциональной поддержки» в виде фаршированного солёного огурца.