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Кот-толстяк Крошик из Перми сбросил ещё пару лишних кило

Ветеринары сообщили, что кот Крошик скинул за месяц ещё 2 килограмма

25 сентября, 18:01
Кот Крошик. Обложка © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

Кот Крошик. Обложка © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

Пермский кот Крошик сбросил за месяц два килограмма и теперь весит 15 кг благодаря специальным процедурам и разработанной под него диете. Ветеринары показали процесс взвешивания толстячка, Крошик упрямился и недовольно рычал.

Кот Крошик. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

«Ещё минус от Крошика. 15 кг», — отмечается под роликом.

15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились
15 толстых как Крошик котиков сели на диету, и вот какие милашки из них получились

Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику он поступил с весом 17 килограммов, но благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке уже начал скидывать вес. Медикам пришлось подобрать коту специальный расширенный лоток, чтобы туда помещались все его части тела.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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