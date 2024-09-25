Кот-толстяк Крошик из Перми сбросил ещё пару лишних кило
Ветеринары сообщили, что кот Крошик скинул за месяц ещё 2 килограмма
Кот Крошик. Обложка © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
Пермский кот Крошик сбросил за месяц два килограмма и теперь весит 15 кг благодаря специальным процедурам и разработанной под него диете. Ветеринары показали процесс взвешивания толстячка, Крошик упрямился и недовольно рычал.
Кот Крошик. Видео © Telegram / Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas
«Ещё минус от Крошика. 15 кг», — отмечается под роликом.
Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику он поступил с весом 17 килограммов, но благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке уже начал скидывать вес. Медикам пришлось подобрать коту специальный расширенный лоток, чтобы туда помещались все его части тела.