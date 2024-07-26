Кот Барсик вернулся домой после увлекательного путешествия на крыше грузовика на Кузбассе

Неравнодушные мужчины спасли и передали хозяйке кота, который с ветерком проехался на грузовике в Новокузнецке. Они заметили питомца на "газели", которая быстро двигалась по дороге, сообщает 360.ru.

Жительница Новокузнецка поблагодарила мужчин за спасение кота, который спрыгнул на крышу грузовика. Видео © 360.ru

Хозяйка кота пояснила, что её питомец любит ходить по карнизам. В день пропажи он спрыгнул на грузовик, который стоял под окнами. Женщина поблагодарила водителя и двух молодых людей, которые спасли её кота и вернули домой.

На трассе Кемерово – Новокузнецк кот прокатился на крыше машины. Видео © Life.ru

"Это наш путешественник — Барсик. Ему девять месяцев, он породы бенгал. Он у нас очень любит гулять по карнизу окна и зачем-то спрыгнул на разгружавшийся грузовичок", — рассказала жительница Новокузнецка.

Хозяйка Барсика заверила, что кот не пострадал, несмотря на опасные приключения. По её словам, питомец является полноценным членом семьи, все его очень любят.

Выяснилось, что пушистого путешественника заметили проводники поезда Новокузнецк – Анапа. Один из них пояснил, что кота увидели, когда ехали с коллегой на работу.

"Мы увидели, что кот был в панике, он хочет спрыгнуть с этой "газели" либо на дорогу, либо на машину. Мы понимали, что допустить этого нельзя, и решили остановить "газель", — подчеркнул проводник.

Проводники догнали машину по соседней полосе и привлекли внимание водителя. К слову, последний рассказал, что питомец спал на окне, а затем незаметно спрыгнул на крышу грузовика.