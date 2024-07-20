Шустрый кот спрыгнул из окна многоэтажки на фуру и поехал кататься по Кузбассу

Необычное происшествие случилось недавно на трассе Кемерово – Новокузнецк. Как стало известно Life.ru, там кот спрыгнул из окна многоэтажки на фуру и поехал кататься по Кузбассу.

Мужчина, находившийся за рулём, не заметил пушистого безбилетника и ездил с животным на крыше некоторое время. Эта поездка также попала на видео.

На трассе Кемерово - Новокузнецк кот прокатился на крыше машины. Видео © Life.ru

Впоследствии оказалось, что четвероногий друг спрыгнул на крышу машины во время разгрузки во дворе одного из домов. По словам водителя, там находился пункт выдачи заказов Wildberries.

Спасённый на кузбасской трассе кот. Фото © LIfe.ru

Когда обнаружили кота, его сняли с крыши и вернули домой. Хозяйка животного поблагодарила всех, кто не остался равнодушным, что вернули ей горе-путешественника.

"Кот любит гулять по карнизу, запрыгнул на разгружающийся грузовичок и таким образом отправился путешествовать. Неравнодушные молодые люди увидели кота, остановили и сняли. Водителю огромное спасибо, он вернул кота домой. Всем огромное спасибо", — рассказала Life.ru женщина.