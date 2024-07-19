"Коты обижаются": Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов для домашних животных

Поставки в Россию кормов для домашних животных зарубежного производства за первое полугодие текущего года значительно снизились. Как рассказал в беседе с корреспондентами РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в период с начала года до 12 июля этот показатель находился на уровне 28,4 тысячи тонн, что в свою очередь на 40% меньше, чем в тот же промежуток времени в прошлом году.

По его словам, в первую очередь идёт снижение поступления на российской рынок той продукции, которую страна может производить самостоятельно. Руководитель надзорного ведомства отметил, что с 2020 года в России постепенно вводится ограничение на импорт подобных товаров из-за обнаруженных нарушений.

"У нас достаточное количество разрешённых компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются", — заявил Данкверт.