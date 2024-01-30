Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов Hill`s из Италии

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's из-за некачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там указали, что продукция не имеет лабораторного контроля, также присутствует недостаточная температурная обработка сырья и нет сведений о его происхождении. Для поставок закрывается "последняя площадка компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.