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30 января, 19:25

Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов Hill`s из Италии

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's из-за некачественной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там указали, что продукция не имеет лабораторного контроля, также присутствует недостаточная температурная обработка сырья и нет сведений о его происхождении. Для поставок закрывается "последняя площадка компании Hill's", с которой шли поставки в РФ американских кормов этого бренда.

Эксперт уверен, что качество кормов для животных не ухудшится после подорожания
Эксперт уверен, что качество кормов для животных не ухудшится после подорожания

Ранее были названы опасные места в квартире, куда нельзя ставить миску для кошки. В частности, специалисты советуют размещать миски с едой и водой на расстоянии как минимум полтора метра друг от друга.

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Freepik

Артур Лапсаков
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