Эксперт уверен, что качество кормов для животных не ухудшится после подорожания
Глава НАЗ Дмитриев пообещал, что качество кормов для животных не ухудшится
Грядущее повышение цен на корм для животных во многом связано как с усложнившейся логистикой, так и с общей инфляцией в России. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сообщил глава Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, без учёта этих факторов производители и так время от времени повышают цену на свою продукцию. Помимо этого, собеседник "Комсомолки" подчеркнул, что сильно осложнило работу бизнеса повышение ставок Центробанком РФ.
В то же время эксперт убеждён в том, что качество продукции не пострадает из-за этого. В случае ухудшения качества конечные потребители, которыми являются домашние питомцы, просто перестанут есть такие корма, а хозяева покупать их. Также глава НАЗ отметил, что сложившаяся на рынке ситуация может сыграть на руку отечественным производителям.
"Российские производители вообще в последние пару лет имеют хорошие возможности для развития, время даром не теряют и расширяют свое присутствие на рынке", — заключил Дмитриев.
Ранее Лайф писал, что российское подразделение корпорации Nestle предупредило о скором повышении отпускных цен на корм для животных. Причиной называется изменение себестоимости: в 2023 году закупочные цены на сырьё выросли на 11–25%, логистика — на 30%, а упаковка — на 8%.
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