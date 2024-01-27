Эксперт уверен, что качество кормов для животных не ухудшится после подорожания

Грядущее повышение цен на корм для животных во многом связано как с усложнившейся логистикой, так и с общей инфляцией в России. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сообщил глава Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, без учёта этих факторов производители и так время от времени повышают цену на свою продукцию. Помимо этого, собеседник "Комсомолки" подчеркнул, что сильно осложнило работу бизнеса повышение ставок Центробанком РФ.

В то же время эксперт убеждён в том, что качество продукции не пострадает из-за этого. В случае ухудшения качества конечные потребители, которыми являются домашние питомцы, просто перестанут есть такие корма, а хозяева покупать их. Также глава НАЗ отметил, что сложившаяся на рынке ситуация может сыграть на руку отечественным производителям.

"Российские производители вообще в последние пару лет имеют хорошие возможности для развития, время даром не теряют и расширяют свое присутствие на рынке", — заключил Дмитриев.