Минсельхоз ответил на сообщения о грядущем подорожании кормов для кошек и собак в РФ

В России не растёт и даже снижается стоимость сырья для производства кормов для домашних питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Цены производителей на мясное сырьё для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась — рост на 0,7%, тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4 и 4,4% соответственно", — пояснили в ведомстве, добавив, что на себестоимость продукции влияет динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию и транспортировку.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) утверждает, что стоимость корма для питомцев в прошлом году демонстрировала разнонаправленную динамику. Так, например, к концу 2023 года продукция начала планомерно дешеветь. По словам председателя АКОРТ Игоря Караваева, на корректировку цен влияет волатильность курса валют, удорожание логистики и пересмотр логистических путей. Также эксперт пояснил, что практически 60% россиян содержат домашних питомцев и спрос на корма каждый год растёт.