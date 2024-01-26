В России подорожает несколько популярных марок кормов для собак и кошек

Российское подразделение корпорации Nestle предупредило о скором повышении отпускных цен на корм для животных. Причиной называется изменение себестоимости: в 2023 году закупочные цены на сырьё выросли на 11–25%, логистика — на 30%, а упаковка — на 8%.

Как указывает РБК, влажные корма для собак и кошек брендов Purina One, "Гурмэ" и "Дарлинг" подорожают в опте на 4%, сухие корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%, а сухие корма для кошек Felix — на 6,4–8%. Кроме того, ценники изменятся и на прилавках с сухими кормами для кошек и собак Pro Plan — на 1–12%, влажные корма подорожают в пределах 1,5%.

В то же время ветеринарные линейки Pro Plan для кошек станут дороже на 4–12% в сухом виде и на 9,7% — во влажном. В свою очередь, они же, но для собак — до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.