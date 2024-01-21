Регион

Уведомления отключены

21 января, 14:50

Россиянам объяснили, с чем связано падение цен на ряд продуктов

Экономист Ракша связал с урожайностью падение цен на некоторые продукты в РФ

Колебания цен могут происходить по разным причинам, в России это экономическое явление особенно наблюдалось в 2023 году. Экономист Денис Ракша объяснил, на какие продукты питания и почему в прошлом году снижались цены. По словам эксперта, нестабильная динамика цен свойственна для сельскохозяйственных товаров.

"Цены здесь поднимаются и падают циклично и зависят от урожайности, например. Соответственно, происходит перепроизводство или недопроизводство продуктов. В данном случае — овсянки, гречки и картошки", — подчеркнул Ракша в эфире радио "Комсомольская правда".

Экономист дополнил, что многое в ценовой политике зависит от мировых цен на эти продукты, объёма и государственного регулирования экспорта. Однако в целом динамика цен циклична. По словам специалиста, в настоящее время в России происходит цикл "спада".

Ракша пояснил, что потребление сельскохозяйственной продукции всегда находится на стабильном уровне. Колебание цен чаще всего связано с перепроизводством или недопроизводством тех или иных продуктов, подытожил экономист. А вот в сфере бытовой техники всё немного иначе: рост или спад цен часто обусловлен повышением или уменьшением спроса на неё.

С 1 февраля поставщики изменят цены: Что ждёт покупателей в магазинах
С 1 февраля поставщики изменят цены: Что ждёт покупателей в магазинах

А ранее Лайф писал, что цены на сыр в России за год почти не выросли. По состоянию на середину января 2024 года продукты подорожали только на 0,2%. А вот отечественная сыродельная промышленность показывает стремительный рост: за 11 месяцев 2023 года в нашей стране выпустили 717,8 тысячи тонн продукции — на 15,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров