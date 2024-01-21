Россиянам объяснили, с чем связано падение цен на ряд продуктов

Колебания цен могут происходить по разным причинам, в России это экономическое явление особенно наблюдалось в 2023 году. Экономист Денис Ракша объяснил, на какие продукты питания и почему в прошлом году снижались цены. По словам эксперта, нестабильная динамика цен свойственна для сельскохозяйственных товаров.

"Цены здесь поднимаются и падают циклично и зависят от урожайности, например. Соответственно, происходит перепроизводство или недопроизводство продуктов. В данном случае — овсянки, гречки и картошки", — подчеркнул Ракша в эфире радио "Комсомольская правда".

Экономист дополнил, что многое в ценовой политике зависит от мировых цен на эти продукты, объёма и государственного регулирования экспорта. Однако в целом динамика цен циклична. По словам специалиста, в настоящее время в России происходит цикл "спада".

Ракша пояснил, что потребление сельскохозяйственной продукции всегда находится на стабильном уровне. Колебание цен чаще всего связано с перепроизводством или недопроизводством тех или иных продуктов, подытожил экономист. А вот в сфере бытовой техники всё немного иначе: рост или спад цен часто обусловлен повышением или уменьшением спроса на неё.