Россиянам объяснили, с чем связано падение цен на ряд продуктов
Экономист Ракша связал с урожайностью падение цен на некоторые продукты в РФ
Колебания цен могут происходить по разным причинам, в России это экономическое явление особенно наблюдалось в 2023 году. Экономист Денис Ракша объяснил, на какие продукты питания и почему в прошлом году снижались цены. По словам эксперта, нестабильная динамика цен свойственна для сельскохозяйственных товаров.
"Цены здесь поднимаются и падают циклично и зависят от урожайности, например. Соответственно, происходит перепроизводство или недопроизводство продуктов. В данном случае — овсянки, гречки и картошки", — подчеркнул Ракша в эфире радио "Комсомольская правда".
Экономист дополнил, что многое в ценовой политике зависит от мировых цен на эти продукты, объёма и государственного регулирования экспорта. Однако в целом динамика цен циклична. По словам специалиста, в настоящее время в России происходит цикл "спада".
Ракша пояснил, что потребление сельскохозяйственной продукции всегда находится на стабильном уровне. Колебание цен чаще всего связано с перепроизводством или недопроизводством тех или иных продуктов, подытожил экономист. А вот в сфере бытовой техники всё немного иначе: рост или спад цен часто обусловлен повышением или уменьшением спроса на неё.
А ранее Лайф писал, что цены на сыр в России за год почти не выросли. По состоянию на середину января 2024 года продукты подорожали только на 0,2%. А вот отечественная сыродельная промышленность показывает стремительный рост: за 11 месяцев 2023 года в нашей стране выпустили 717,8 тысячи тонн продукции — на 15,8% больше, чем за тот же период 2022 года.
ТАСС / Владимир Гердо