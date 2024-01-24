Названы опасные места в квартире, куда нельзя ставить миску для кошки 24 января, 09:23 Миски с едой и водой для кошки нельзя ставить рядом. Обложка © Shutterstock

Владельцы кошек не должны ставить миски с кормом и водой близко друг к другу, иначе питомец может отказаться от питания или будет нервничать. Об этом пишут "Белновости" со ссылкой на экспертов.

По своей природе кошки не могут принимать пищу вблизи источника воды, это вызывает у них тревогу и лишает чувства защищённости. Специалисты советуют размещать миски на расстоянии как минимум полтора метра друг от друга. При этом животное будет пить и есть в разное время, что является нормой для кошек.

Также не рекомендуется ставить миску рядом с лотком, так как питомцы брезгливы и начнут отказываться от еды. Кроме того, кошачья посуда должна находиться в тихом месте в доме, иначе шум и постоянно проходящие люди будут мешать питомцу.

Ранее сообщалось, что американские учёные обнаружили связь между характером кошек и цветом их шерсти. Оказалось, что рыжие коты дружелюбные, активные и менее застенчивые. А вот белые питомцы отличаются спокойствием и заторможенностью, но они прекрасно ладят с детьми.

Авторы Татьяна Миссуми