Киска с характером: Учёные выяснили, как окрас кошки связан с её поведением

Американские учёные обнаружили связь между характером кошек и цветом их шерсти. Сотрудники Калифорнийского университета провели специальное исследование, результаты которого публикует Taylor & Francis.

Так, чтобы оценить восприятие человеком кошек разного окраса, эксперты провели анонимный онлайн-опрос, используя 7-балльную шкалу Лайкерта и десять терминов, описывающих личностные черты: активный, отстранённый, смелый, спокойный, дружелюбный, нетерпимый, застенчивый, упрямый, терпимый и поддающийся дрессировке. Их нужно было приписать пяти разным цветам кошек: оранжевый, белый, чёрный, а также трёхцветный и двухцветный.

В итоге оказалось, что рыжие коты дружелюбные, активные и менее застенчивые. Кстати, чаще всего обладателями такого цвета являются именно самцы. Как ранее выяснили учёные, это обусловлено генетически: рыжий пигмент феомеланин находится в X-хромосоме, которых две у самок и одна — у самцов. Поэтому кошечкам нужно иметь две копии этого гена, а в то время как котам — всего одну.

Между тем хозяева белых котов отметили, что они отличаются спокойствием, низкой активностью и смелостью. При этом пушистики часто бывают отчуждёнными и не очень хорошо ладят с людьми. У чёрных кошек специалисты не смогли выделить особые черты характера, а вот владельцы питомцев с разноцветным окрасом назвали их дружелюбными и немного отстранёнными (двухцветные), а также отчуждёнными, не очень дружелюбными и нетерпеливыми (трёхцветные).

Стоит отметить, что исследование было проведено на основе субъективных оценок кошатников, поэтому понятия о личностных чертах у разных людей могут заметно отличаться. Стоит помнить, что больше всего на кошку и её поведение всё же влияют воспитание и генетика.