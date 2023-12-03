Учёные выяснили, как тревожность человека влияет на его домашних питомцев
iScience: Психологическое состояние человека влияет на характер его питомцев
Психологическое состояние человека, как оказалось, отражается на характере его домашних питомцев. К такому выводу пришли финские учёные из Университета Хельсинки, результаты их исследования опубликованы в журнале iScience.
В ходе эксперимента специалисты изучили тип привязанности и общее психологическое благополучие 2724 добровольцев (92% женщин). Также было проанализировано поведение 2545 собак и 788 кошек. В результате оказалось, что у хозяев с тревожным типом привязанности, как правило, собаки были пугливые, а кошки — гиперактивные. Если же человек, наоборот, меньше печётся о питомцах и уделяет им мало внимания, то животные могут быть чересчур агрессивными. По словам авторов исследования, это своего рода больше похоже на так называемый синдром дефицита внимания.
В заключение учёные рекомендовали подбирать домашнего питомца в соответствии с чертами характера. Такой подход, по их мнению, способствует формированию гармоничных отношений, благоприятно влияющих как на психическое состояние владельца, так и на поведение животного.
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